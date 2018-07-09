Иншаков — о своем задержании: оружие изъяли и вернут

Глава гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков прокомментировал сообщения прессы о том, что он якобы был задержан из-за травматического пистолета.

По словам Иншакова, задержания не было. «Был составлен протокол, оружие изъяли и вернут его мне 26 июля. Я не знал, что был указ президента о том, что нельзя носить оружие в период чемпионата мира. Разрешение на него у меня есть», — объяснил Иншаков инцидент с правоохранителями в беседе с РИА «Новости».

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иншаков был задержан с травматическим пистолетом в здании Центра международной торговли в Москве.

Президент России Владимир Путин еще в мае 2017 года подписал указ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017 года». С 25 мая по 25 июля 2018 года в городах-хозяевах ЧМ запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему.