Медведев поздравил с 85-летием актрису Кириенко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму народной артистке РСФСР Зинаиде Кириенко, которой 9 июля исполняется 85 лет.

В своем письме Медведев отметил таланты и женственность Кириенко. «Вы – особенная актриса, необыкновенно искренняя, женственная, излучающая любовь. Многие годы ваш талант, редкое обаяние, уникальная способность быть естественной и убедительной восхищают людей», — написал глава правительства.

Зинаида Кириенко много снималась в советском кино 1950—1960-х годов. Первую широкую известность ей принесла роль Натальи в фильме режиссера Сергея Герасимова «Тихий Дон». Также играла в фильмах «Судьба человека», «Поэма о море», «Любовь земная». Исполнительница песен, президент Фонда энциклопедии имени Шолохова.