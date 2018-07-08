Определился лауреат премии «Золотой Букер»

Обладателем специальной премии «Золотой Букер» стал канадский писатель Майкл Ондатже. Об этом сообщает The New York Times.

Награду Ондатже принес его роман «Английский пациент», написанный в 1992 году.

«Золотой Букер» — специальная премия, учрежденная в честь 50-летия литературной Букеровской премии. Претендентами на ее получение были пятеро писателей – авторов лучших книг за каждое из прошедших десятилетий.

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«Английский пациент» — неотразимое художественное произведение: одновременно поэтичное и философское», — отметила председатель совета Букеровской премии, баронесса Хелена Кеннеди.

Таким образом, роман «Английский пациент» Ондатже признан лучшей книгой 50-летия по версии Букеровской премии.