Умер Валерий Ганичев

На 85-м году жизни скончался журналист, бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев. Об этом сообщается на сайте Союза.

«Сегодня на 85-м году жизни умер Валерий Николаевич Ганичев. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича», — говорится в сообщении.

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В Союзе писателей добавили, что о дате и месте похорон будет объявлено позже.

Валерий Ганичев — журналист, историк и публицист. Автор исторических романов, обладатель множества литературных наград.

В конце 70-х годов был главным редактором газеты «Комсомольская правда». С 1994 по 2018 год возглавлял Союз писателей России.