Злая кукла Чаки вернется на большой экран

Классический фильм ужасов 1980-х о кукле-маньяке Чаки получит ремейк, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильмом займутся продюсеры хоррора «Оно», в режиссерское кресло сядет Ларс Клевберг («Полароид»). Фильм станет первой перезагрузкой знаменитой франшизы, действие в нем будет разворачиваться в современном мире. В центре сюжета окажется группа подростков, пытающаяся справиться с одержимой манией убийства куклой, которая, по словам инсайдеров, будет более «технологизированной», чем в оригинале.

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Известно, что Брэд Дуриф, озвучивавший Чаки в предыдущих фильмах, не будет работать над новой полнометражной картиной. Однако Дуриф подарит Чаки голос в телесериале о кукле. Планируется и выпуск дальнейших сиквелов.

Впервые Чаки появился на большом экране в 1988 году в кинофильме «Детская игра». Все последующие картины, включая «Невесту Чаки» и «Проклятие Чаки» были его продолжениями.