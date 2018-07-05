Медведев поздравил с 60-летием писателя Усачева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму писателю, поэту, драматургу, сценаристу Андрею Усачеву, которому 5 июля исполняется 60 лет.

«Вы подарили миллионам читателей замечательные сказки и фантастические истории, мультфильмы и мюзиклы, стихи и песни», — написал в своем поздравлении глава правительства. Он отметил, что произведения Усачева учат творчески мыслить, чувствовать и сопереживать, пробуждают в сердцах доброту. «Именно поэтому они пользуются большой популярностью и любовью у читателей не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами», — заключил Медведев.

Андрей Усачев — лауреат множества премий, автор 300 книг. Сценарист таких популярных мультфильмов, как «Умная собачка Соня», «Как кричит крокодил», «Ку! Кин-дза-дза».