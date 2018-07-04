Алексей Учитель снимет фильм о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель в интервью RT рассказал, что работает сразу над двумя новыми полнометражными проектами.

Один из них — находящаяся в разработке картина о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Второй — фильм, связанный с Виктором Цоем. «Будет такой некий мистическо-притчевый фильм, связанный с фигурой Виктора, которого я знал, снимал, и мне как раз интересна эта загадка и магия — почему до сих пор даже маленькие дети поют его песни», — поделился он.

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Съемки фильма о Цое начнутся в 2019 году. По словам Учителя, он видел фильм Кирилла Серебренникова «Лето», где также есть персонаж Виктора Цоя, и картина ему очень понравилась.

Также Учитель рассказал о выходе на Первом канале мини-сериала «Матильда» на основе его одноименного полнометражного фильма об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Учитель признал, что сейчас столкнулся со сложностями, связанными с фильмом «Матильда», против которого протестовала часть российской общественности. «Но надеюсь, что премьера в скором времени состоится. Это будет интересно, потому что продолжительность сериала — четыре серии, это в два раза больше, чем сам фильм. Много новых, неожиданных материалов... не порочащих императора Николая», — пообещал режиссер.