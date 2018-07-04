Умер Борис Куликов

Московская государственная консерватория имени Чайковского у себя на официальном сайте рассказала о смерти экс-ректора, дирижера Бориса Куликова.

«Ректорат Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 июля 2018 года заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора кафедры хорового дирижирования, ректора консерватории с 1974 по 1990 годы Бориса Ивановича Куликова», — говорится в сообщении.

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Борису Куликову было 86 лет. Пока дата и место похорон неизвестны.

В 1960-е Борис Куликов дирижировал Государственным академическим русским хором СССР, был хормейстером Ансамбля песни и пляски Советской Армии. Организовал Камерный хор Московской консерватории. С 1959 года — преподаватель (с 1977 — профессор), в 1968—1975 годах — проректор, в 1975—1990 годах — ректор Московской консерватории, после — преподаватель.