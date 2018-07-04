Умер Алан Диас

В возрасте 71 года скончался фотожурналист Associated Press, обладатель Пулитцеровской премии Алан Диас, сообщает CNN.

Причины смерти пока неизвестны.

Премию Диас получил за свою самую известную фотографию, на которой запечатлены испуганный кубинский мальчик Элиан Гонсалес и американский судебный исполнитель, направивший на него пистолет-пулемет.

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Снимок был сделан в 2000 году, когда шестилетнего Элиана, незаконно вывезенного с Кубы и проживавшего у родственников во Флориде, возвращали на родину к отцу. Алан Диас ожидал судебных исполнителей с разрешения родственников мальчика.

Спустя несколько часов маленький Элиан Гонсалес уже был снова на Кубе. Сейчас ему 24 года, он остается одним из самых известных людей острова.