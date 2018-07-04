Против Кевина Спейси выдвинули три новых обвинения в сексуальных домогательствах

Полиция Великобритании расследует три новых обвинения в сексуальных домогательствах со стороны американского актера Кевина Спейси, пишет портал TMZ.

По данным издания, в апреле нынешнего года в полицию Лондона обратился мужчина, который заявил о сексуальных домогательствах со стороны Спейси в 1996 году в Вестминстере. Ранее, в феврале, еще двое рассказали полиции о подобных действиях актера: один заявил о домогательствах в Глостере в 2013 году, другой — о случае в Ламбете в 2008-м.

Реклама

Журналисты TMZ связались с адвокатами Спейси, однако они отказались комментировать эти данные.

Ранее сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса расследует дело о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси к неназванному мужчине.