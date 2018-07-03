Кустурица снимет в Казахстане фильм по Айтматову

Сербский режиссер Эмир Кустурица хочет снять в Казахстане кино по произведению кыргызского писателя Чингиза Айтматова, сообщает телеканал «Мир 24» со ссылкой на заявление режиссера на кинофестивале «Евразия» в Астане.

Кустурица признался, что Айтматов — один из его любимых писателей. Также он сказал, что Астана на него произвела хорошее впечатление. «Я в первый раз в жизни видел то, что, я думал, невозможно – такой город построил ваш президент за 20 лет. Это очень вкусный город», – поделился он.

А вот современный кинематограф Кустурицу разочаровывает. Во время общения с журналистами он признался, что считает 90% новых фильмов некачественными и выделяет только два жанра, которые можно смотреть – это фильмы на основе реализма и фантастика.