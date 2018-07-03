Российские фильмы поставили рекорд популярности в национальном кинопрокате

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев заявил, что доля российского кино в отечественном кинопрокате составила рекордные 40%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Доля российского кино в национальном кинопрокате достигла рекордных 40%. Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 млн зрителей, что на 15,6 млн больше, чем за аналогичный период 2017 года», — рассказал Малышев.

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Он отметил, что в десятке самых кассовых фильмов этого года находятся три российских киноленты — «Движение вверх», «Лед» и «Тренер». Все они сняты при поддержке Фонда кино. Малышев подчеркнул, что эти фильмы посмотрели 21 млн человек, что составляет около 20% всех зрителей кинотеатров в первой половине 2018 года.

В начале апреля текущего года сообщалось, что фильм «Гоголь. Вий» возглавил российский прокат.