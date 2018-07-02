Малкович сыграет в продолжении «Молодого папы»
Голливудский актер, режиссер и продюсер Джон Малкович сыграет в сериале HBO «Новый папа», сюжет которого будет связан с «Молодым папой». Об этом сообщает Variety.
Отмечается, что новый сериал не будет вторым сезоном «Молодого папы», где Джуд Лоу сыграл вымышленного персонажа Ленни Белардо — итальянца, рожденного в США и ставшего Папой Римским Пием XIII.
Реклама
По данным издания, Малкович может сыграть другого понтифика, однако точное описание его роли еще не было обнародовано.
Съемки нового сериала планируется начать в Италии в ноябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Малкович сыграет детектива Эрюля Пуаро.