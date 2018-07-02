Малкович сыграет в продолжении «Молодого папы»

Голливудский актер, режиссер и продюсер Джон Малкович сыграет в сериале HBO «Новый папа», сюжет которого будет связан с «Молодым папой». Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что новый сериал не будет вторым сезоном «Молодого папы», где Джуд Лоу сыграл вымышленного персонажа Ленни Белардо — итальянца, рожденного в США и ставшего Папой Римским Пием XIII.

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По данным издания, Малкович может сыграть другого понтифика, однако точное описание его роли еще не было обнародовано.

Съемки нового сериала планируется начать в Италии в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Малкович сыграет детектива Эрюля Пуаро.