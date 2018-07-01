Книга о Гарри Поттере ушла с молотка за $74 тысячи

Первое издание книги «Гарри Поттер и Философский камень» продали на аукционе за $74 тысячи. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, экземпляр содержит орфографические ошибки, так как входит в первый тираж книг «Гарри Поттер и Философский камень».

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Как отмечается, также в книге автор указана как Джоан Роулинг вместо Дж. К. Роулинг.

Ранее сообщалось, что из дома в британском городе Тетфорд украли первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» стоимостью около £40 тысяч.

Как отмечалось, всего пропало 12 редких книг, в том числе первое издание «Хоббита» Джона Рональда Руэла Толкина.