Серебряков оправдался за интервью Дудю

Актер Алексей Серебряков рассказал, почему дал резонансное интервью блогеру Юрию Дудю, в ходе которого заключил, что в России часто национальной идеей не являются «ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство», а «сила, наглость и хамство».

«Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей», — объяснил Серебряков в беседе с ТАСС, добавив, что не любит давать интервью и не чувствует себя уверенным во время таких встреч. «Поэтому я, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей привели к тому, что я поговорил с Дудем», — сказал актер.

Реклама

Он также сообщил, что не планировал делать никаких манифестов. «Я достаточно много делаю на экране и не вижу смысла в своем личном участии, не хочу словами объяснять то, чем я занимаюсь в жизни», — заключил он.

Ранее слова Серебрякова вызвали активный протест среди политиков и артистов.