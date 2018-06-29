Обидчики DJ Smash предстали перед судом

Обвиняемые в избиении музыканта Андрея Ширмана (Dj Smash) предстали перед судом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что заседание началось в 11.00 (9.00 мск) в Ленинском районном суде Перми. В совершении избиения подозреваются бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, а также Сергей Ванкевич.

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Диджея и продюсера Ширмана избили у пермского ночного клуба «Дом культуры» ночью 10 февраля. Он был госпитализирован в московскую клинику с переломами лица, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

«Органами предварительного следствия установлено, что Телепнев А.А. и Ванкевич С.И. совершили умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — рассказали в суде.

Ранее Ширман прошел очную ставку с подозреваемым по делу о своем избиении.