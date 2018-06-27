Прокуратура займется творчеством Noize MC и Монеточки

Прокуратура проверит исполнителей Noize MC и Монеточку за строчки в песне «Чайлдфри», сообщает телеканал «360».

Заявление в прокуратуру с просьбой о проверке составил столичный адвокат Сергей Афанасьев. По его мнению, композиция «Чайлдфри» содержит строчки, которые могут спровоцировать несовершеннолетних на совершение самоубийства.

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Сами авторы, презентовавшие клип на песню «Чайлдфри» еще в прошлом году, считают произведение сатирическим. «Песня «Чайлдфри» — о том, к чему может привести слепое следование чужим советам и мнению «авторитетов» из медиа, о персональной ответственности за собственные жизненные решения», — пишет Noize MC (Иван Алексеев) у себя на канале YouTube в комментарии к клипу.

Ранее после жалобы адвоката Афанасьева рэпер Баста был вынужден снять с продажи одежду с тюремной символикой.