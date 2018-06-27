Вдова Дементьева назвала дату и место прощания с поэтом
Вдова поэта Анна Пугач рассказала, что церемония прощания с Андреем Дементьевым пройдет 29 июня в Концертном зале им. П.Чайковского. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам Пугач, место захоронения Дементьева еще не определили. Его могут похоронить как в Москве, так и в Твери.
«Прощание состоится 29 июня в 11.00 утра в Концертном зале им. П.Чайковского», — заявила Пугач.
Ранее Пугач рассказала о болезнях, предшествовавших смерти литератора.
Андрей Дементьев — российский и советский поэт, экс-редактор журнала «Юность», лауреат госпремии СССР, автор многих популярных песен Софии Ротару, Валерия Леонтьева, Михаила Муромова и др. Скончался утром 26 июня в Первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова, не дожив месяца до своего 90-летия.