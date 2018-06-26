Ограбили дом вдовы Михаила Круга

В ночь на 26 июня был ограблен дом Ирины Круг – певицы и вдовы легенды шансона Михаила Круга.

Как пишет издание sobesednik.ru со ссылкой на представительницу певицы Анну Тимохину, Ирина Круг уже встретилась с полицией по поводу ограбления. Сейчас разыскиваются подозреваемые.

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По словам Тимохиной, в момент проникновения в жилище все были дома, но никто не проснулся. Других подробностей преступления представитель Ирины Круг раскрыть не смогла.

В начале января этого года после инфаркта в Твери умерла мать Михаила Круга, Зоя Воробьева.