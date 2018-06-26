Лоза: Дементьев работал до последнего

Музыкант и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН прокомментировал смерть советского и российского поэта Андрея Дементьева.

По словам Лозы, без текстов Дементьева для Ротару, Леонтьева, Зыкиной трудно представить нынешнюю эстраду. «Творить столько лет — это заслуживает отдельных слов, потому что со временем все меньше и меньше желание что-то делать, я по себе даже сужу. Можно уже почивать на лаврах и так далее, а вот он работал до последнего», — отметил Лоза.

Андрей Дементьев скончался утром 26 июня, не дожив около месяца до своего 90-летия. Поэт с 1981 по 1992 год был главным редактором литературного журнала «Юность», а в 1990-е годы работал на телевидении и радио. Коллега-песенник Илья Резник в новом интервью назвал Дементьева «последним шестидесятником».