В американскую киноакадемию включат трех россиян

На сайте американской киноакадемии опубликован список новых членов организации. В этом году в состав академии пригласили трех россиян.

В состав академии включены сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс. Они известны по работе над фильмами режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь».

Реклама

Всего в состав академии были включены 928 кинодеятелей из 59 стран мира. Среди них 17 лауреатов премии «Оскар» и 92 номинанта премии.

Ранее музыкант Ник Кейв заявил, что хотел бы написать саундтрек к фильму Звягинцева. По словам музыканта, российская публика чувствует родство с его музыкой.