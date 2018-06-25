«8 подруг Оушена» не смогли обогнать «Суперсемейку-2» в российском прокате

Мультфильм «Суперсемейка-2» Брэда Берда возглавил отечественный кинопрокат по итогам прошедшего уикэнда, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные неофициальные данные.

Собрав на выходных 179,6 млн, сиквел «Суперсемейки» на второй неделе проката смог обойти стартовавших в широком прокате «8 подруг Оушена» Гэри Росса, которым удалось заработать 156,7 млн.

На третьей позиции оказался «Мир Юрского периода-2» Хуана Антонио Байоны, который на третьей неделе проката собрал 77,7 млн.