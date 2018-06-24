Линч рассказал о перспективах Трампа «как величайшего президента в истории»

Американский режиссер Дэвид Линч заявил, что никто не может осмысленно противостоять американскому президенту Дональду Трампу. Об этом Линч заявил в интервью The Guardian.

По словам Линча, сам Трамп может плохо справляться со своей работой, но он может создать возможности, которые смогут использовать другие аутсайдеры. Режиссер подчеркнул, что так называемые американские лидеры не могут способствовать прогрессу страны. Линч заметил, что они ведут себя как дети, и Трамп показал это.

Реклама

«Он (Дональд Трамп.— Газета.Ru) может уйти как один из величайших президентов в истории, потому что так сильно нарушил привычный ход вещей», — заявил Линч.

Ранее двое членов правящей партии прогресса Норвегии выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по достижению соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.