В Москве нашли мертвой экс-участницу «Дома-2»

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Тарасюк была обнаружена мертвой в районе Раменки. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам прохожего, он заметил 24-летнюю девушку, которая висела на балконе на 19 этаже дома. Он обратился за помощью к консьержу, но Тарасюк в это время упала и разбилась насмерть.

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Отмечается, что у девушки могла быть депрессия из-за неразделенной любви. Кроме того, она стояла на учете у нарколога. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ее смерти.

Ранее сообщалось, что умер актер Сергей Кудрявцев, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».