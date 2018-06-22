Госпитализирована актриса Анна Ардова

Актриса Анна Ардова Театра имени Маяковского госпитализирована для прохождения планового лечения, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы театра.

«Несмотря на то, что юбилейный сезон театра закрывается 28 июня, спектаклей с участием Ардовой на этой неделе нет», — сообщили в пресс-службе театра.

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Отмечается, что она также не задействована в репетициях — поэтому актриса решила пройти плановое лечение в это время.

Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве в семье актеров. С 16 лет она предпринимала попытки поступить в театральные вузы, однако ей удалось стать студенткой ГИТИС только с пятого раза. В 1995 году она закончила театральный вуз и стала актрисой Московского академического театра имени Маяковского.

Ардова широко известна по роли в ситкоме «Одна за всех» на телеканале «Домашний». Также в 2013 году она была ведущей телешоу «Форт Боярд» на «Первом канале». В 2018 году она получила звание заслуженной артистки России.