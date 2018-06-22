Украинец напал на Гребенщикова во время концерта в Киеве

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» 22 июня приехали на Украину и дали бесплатный концерт на Пейзажной аллее в Киеве.

Однако, как сообщают «Вести», не обошлось без инцидента: на импровизированную сцену ворвался активист с плакатом и начал выкрикивать оскорбления в адрес музыкантов. Происходящее очевидцы сняли на видео.

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После попыток успокоить мужчину его отвели в сторону. Борис Гребенщиков прокомментировал случившееся доброжелательно. «Дай ему Бог все-таки прийти в себя», — сказал он в адрес хулигана, и выступление продолжилось.

Позже у Гребенщикова и «Аквариума» запланировано несколько украинских концертов.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейский не узнал лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на его же уличном концерте.