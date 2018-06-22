Названы лучшие фильмы о динозаврах с точки зрения палеонтологии

Палеонтолог Стив Брусатт составил для издания Entertainment Weekly топ-лист лучших кино о динозаврах.

На первое место ученый и автор научно-популярных книг поместил первый «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга. В снятой в 1993 году ленте динозавры, по его мнению, получились наиболее «живыми» и убедительными.

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Вторую позицию занял «Мир Юрского периода» Колина Треворроу. Несмотря на то, что динозавры показались ученому менее замечательными, он хвалит атмосферу картины.

Третье место досталось 3D-фильму «Прогулки с динозаврами» 2013 года, продюсеров которого Брусатт консультировал на предмет достоверности происходящего на экране.

Также в список попали мультфильм 1988 года «Земля до начала времен», «Кинг-Конг» 1933 года, эпизод мультфильма «Фантазия» об истории земли, фильм 2000 года «Динозавр», мультфильм Pixar 2015 года «Хороший динозавр», картина о жизни первобытных людей «Миллион лет до нашей эры» 1966 года. А «Парк Юрского периода 3», вышедший в 2001 году, эксперт считает полным разочарованием.

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