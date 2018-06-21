Кит Харингтон лишится фирменных кудрей Джона Сноу после «Игры престолов»
Звезда фантастического сериала «Игра престолов» Кит Харингтон хочет сменить прическу после съемок финального сезона телешоу.
Об этом актер, приобретший мировую популярность в образе длинноволосого бастарда Джона Сноу, рассказал в недавнем интервью Entertainment Weekly.
«Мне хотелось бы ненадолго отойти от дел, насладиться безвестностью, остричься, сделаться менее узнаваемым как персонаж и поделать что-нибудь другое в радикально новом образе», — признался Харингтон, добавив, что новая стрижка будет «очень короткой».
В марте этого года Кит Харингтон был в очередной раз замечен на публике в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас он снимается в последнем, восьмом сезоне «Игры престолов», в основу сюжета которой легла фэнтези-сага Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени».