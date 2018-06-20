Патрик Стюарт вернется к роли капитана Пикара в новом «Звездном пути»

Актер Патрик Стюарт может снова сыграть капитана Пикара в продолжении сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщает NME.

Как сообщают инсайдеры, Стюарт, также широко известный по роли профессора Ксавье в «Людях Икс», всерьез рассматривает возможность вернуться во франшизу. Сам он тоже не так давно подогрел слухи о съемках в «Звездном пути», сказав на одном из телешоу, что у него вскоре появится причина наконец посмотреть два сезона сериала «Звездный путь: Дискавери».

Накануне телекомпания CBS объявила о том, что контракт с продюсером Алексом Куртцманом подразумевает съемки продолжения сериала «Звездный путь: Дискавери», а также мини-сериала и мультфильма по событиям вселенной Star Trek.