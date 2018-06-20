Балалаечник Михаил Рожков умер на 100-м году жизни

Балалаечник-виртуоз Михаил Рожков скончался в возрасте 99 лет, сообщила телеканалу «Культура» жена музыканта.

Михаил Рожков родился 30 августа 1918 года. В 1934 году он поступил в Ленинградское музыкальное училище имени Мусоргского на отделение домры. Позже он принял решение перевестись на отделение балалайки. С 1939 года он солировал в Оркестре русских народных инструментов имени Андреева.

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В 1958 году он создал дуэт с гитаристом Георгием Меняевым. Музыканты в течение 15 лет давали концерты во многих странах СССР, а также за рубежом. После смерти Меняева он гастролировал с пианисткой Светланой Сорокиной, а затем с гитаристом Юрием Черновым.

В 1941 году Рожков ушел на Великую отечественную войну. В частности, он принимал участие в штурме Кунигсберга. После войны он был награжден боевыми наградами.

Музыку в его исполнении можно услышать в более чем пятидесяти кинофильмах, в их числе — «Война и мир», «Течет Волга», «Простая история», «А зори здесь тихие», «Тени исчезают в полдень». Поклонниками его творчества были Любовь Орлова, Петр Глебов, Леонид Утесов.

Обстоятельства смерти музыканта не сообщаются.