Гнойный назвал причину расставания Шнурова и Матильды

Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов), также известный под псевдонимом Слава КПСС, записал дисс на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

Клип на полную критики песню в адрес рок-музыканта опубликован на YouTube Гнойного и изобилует ненормативной лексикой. В тексте композиции Гнойный сообщает, что Сергей Шнуров променял свою супругу Матильду на «пять минут не лучшего секса», предал ее и теперь наверняка умрет в одиночестве в «своем огромном особняке».

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Сам Сергей Шнуров пока никак не отреагировал на критику Вячеслава Машнова.

Шнуров объявил о своем разводе с супругой Матильдой в конце мая и попросил прессу не вторгаться в его личное пространство.

Ранее Шнуров написал стихотворение, посвященное решению кабмина по пенсионному возрасту.