Канье Уэст отреагировал на убийство XXXTentacion

Американский рэпер Канье Уэст в своем твиттере отреагировал на убийство 20-летнего рэпера из Флориды XXXTentacion (Джасея Дуэйна Онфроя).

Онфрой был застрелен неизвестным на улице в Майами вечером 18 июня.

«Покойся с миром. Я никогда не говорил, как сильно ты вдохновлял меня, пока был здесь. Спасибо за то, что ты был», — написал Уэст.

Ранее в полиции рассказали об обстоятельствах смерти XXXTentacion. По словам шерифа, в убийстве рэпера подозреваются два человека. Подозреваемые описываются как двое чернокожих мужчин, один из которых был одет в красную маску.