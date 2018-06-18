Умер Мартин Брегман

В США скончался американский кинопродюсер Мартин Брегман. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на супругу кинодеятеля.

Отмечается, что Брегман скончался 16 июня на 93 году жизни из-за кровоизлияния в мозг.

Брегман начинал с работы в качестве коммерческого директора и импресарио. Он сотрудничал с такими актерами, как Барбра Стрейзанд, Алан Алда, Бетти Мидлер, Майкл Дуглас и Вуди Аллен. В качестве кинопродюсера Брегман работал над фильмами «Серпико», «Путь Карлито», «Собачий полдень» и «Лицо со шрамом».