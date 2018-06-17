NYT: Бейонсе и Джей Зи «неожиданно» представили совместный альбом

2014 год. Джей-Зи и Бейонсе выступают в рамках турне On The Run Tour в Майами Jeff Daly/Invision for Parkwood Entertainm

Американская певица Бейонсе и рэпер Джей Зи без предупреждения представили новый совместный альбом. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, после концерта в Лондоне пара порадовала публику релизом нового альбома под названием «Everything Is Love».

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Как отмечается, Бейонсе также опубликовала в твиттере фотографию с концерта в Лондоне с подписью: «сюрприз!».

Ранее сообщалось, что Бейонсе вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.

Как отмечалось, певица заняла 50-ю строчку рейтинга.