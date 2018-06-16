Путин о Говорухине: его звезда будет ярко светить на небесах

Президент России Владимир Путин на церемонии прощания с режиссером и депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным назвал его настоящим художником и вспомнил, как впервые близко с ним познакомился. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что Говорухина знают и любят миллионы россиян. Президент рассказал, что близко познакомился с режиссером в конце 2011 года, когда он стал главой предвыборного штаба Путина. В связи с этим глава государства также вспомнил цитату «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

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«Это как раз про него. Для меня было большим удовольствием и большой честью лично познакомиться со Станиславом Сергеевичем, общаться с ним. Важна была не его административная, политическая поддержка, для меня была важна моральная, нравственная поддержка, потому что он еще раз напомнил мне о том, что у нас в стране много настоящих патриотов, граждан, людей со своей собственной, твердой позицией, которые способны ее отстаивать, не руководствуясь конъюнктурными соображениями, а исходя из интересов страны, так, как они это понимают», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что Говорухин «был человеком избранным».

«Его звезда будет ярко светить на небесах, и миллионы людей будут помнить о нем. И в моем сердце он останется навсегда. Я приношу искренние соболезнования его родным и близким, его друзьям, коллегам и ученикам», — сказал Путин.

Станислав Говорухин скончался 14 июня.

Отпевание режиссера начнется в храме Христа Спасителя в 13.00. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.