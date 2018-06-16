В Москве началась церемония прощания со Станиславом Говорухиным
В Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве проходит церемония прощания с режиссером и депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным. Об этом сообщает агентство «Москва».
Церемония прощания с режиссером продлится до 12.30. Отпевание начнется в храме Христа Спасителя в 13.00. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.
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С режиссером пришли проститься президент России Владимир Путин, министр культуры Владимир Мединский, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой и другие.
Станислав Говорухин скончался 14 июня. Как сообщалось, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.