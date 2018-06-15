Новый сезон мультсериала «Рик и Морти» выйдет раньше ожидаемого срока

Один из создателей мультсериала для взрослых «Рик и Морти» Джастин Ройланд рассказал в беседе с Polygon, что четвертого сезона не придется долго ждать.

Пауза между вторым и третьим сезонами популярного анимационного шоу составляла более 18 месяцев. Однако Ройланд и его коллега Дэн Хармон утверждают, что они уже работают над новыми сериями и этот промежуток будет гораздо меньше.

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«Мы в восторге от того, что впервые мы впервые можем просто запереться и творить, мы уверены в будущем, мы подстрахованы», — радуется Ройланд тому, что сериал был продлен на 70 эпизодов. «Мы постараемся работать быстрее, ведь тот факт, что нужно сделать много всего, заставляет ускориться. Долгих перерывов больше не будет, никаких больше пропастей между сезонами», — пообещал он.

Ранее сообщалось, что четвертый сезон «Рика и Морти» о путешествиях во времени и пространстве не выйдет раньше конца 2019 года. Третий сезон показали на канале Cartoon Network летом 2017 года.

Недавно Дэн Хармон признался, что о продлении мультсериала долго не объявляли из-за непростых переговоров об условиях контракта между телеканалом и создателями шоу.