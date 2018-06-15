Полиция отобрала у казахстанских антикваров картину Пикассо

Комитет национальной безопасности Казахстана задержал нелегальных продавцов антиквариата, пытавшихся, в частности, продать картину Пабло Пикассо, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме неназванной картины Пикассо стоимостью около $4,4 тыс., в числе изъятых предметов были 367 восточных рукописных и литографических книг стоимостью $775 тыс., сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности.

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Среди рукописей и книг есть экземпляры XIV века создания. Общая стоимость изъятого превышает $6 млн. Сейчас назначена экспертиза находки, ведется досудебное расследование.

В мае в Нью-Йорке с аукциона сняли автопортрет Пабло Пикассо «Моряк» — он был поврежден при неизвестных обстоятельствах.