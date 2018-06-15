После открытия ЧМ-2018 Робби Уильямс может выступить в Кремле

Британский музыкант Робби Уильямс может дать несколько концертов в Кремлевском дворце, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу концертного агентства TCI Эдуарда Ратникова.

Как рассказал Ратников, сейчас ведутся переговоры о концертах в России. «Робби ждет встречу со своей российской публикой, будущие концерты пройдут в более тесной обстановке, чем раньше в Олимпийском», — поделился Ратников.

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По мнению главы концертного агентства, концерт открытия чемпионата мира по футболу, где Уильямс спел несколько песен, удался. «Мы видели настоящий праздник в Лужниках!» — сказал он.

В сентябре прошлого года Робби Уильямс отменил выступления в Москве, Петербурге и Сочи из-за патологии мозга.