Кидман предстала в образе королевы морей на первых кадрах из «Аквамена»

Супергерой комиксов DC Аквамен в исполнении Джейсона Момоа и его мать королева Атланна в исполнении Николь Кидман стали героями обложки издания Entertainment Weekly.

И если Момоа уже примерял наряд Аквамена в «Лиге справедливости», то Кидман в образе Атланны создатели картины «Аквамен» показали впервые. На снимке Кидман одета в обтягивающий костюм и королевскую тиару.

Детали сюжета фильма Джеймса Вана пока неизвестны, однако очевидно, что Аквамен будет претендовать на трон семи морей и пытаться защитить морские владения от загрязнения.

В «Аквамене» также играют Эмбер Херд, Дэниэл Рэдклифф, Дольф Лундгрен. Российская премьера ленты запланирована на 20 декабря 2018 года.

