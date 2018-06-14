Медведев поздравил с днем рождения режиссера Краснопольского

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Краснопольского..

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства России.

Медведев отметил, что киноленты и сценарные работы Краснопольского стали классикой отечественного кинематографа. «В судьбах показанных вами героев отражен подлинный драматизм испытаний, которые выпадали на долю нашей страны. Ваши сюжеты всегда наполнены любовью к людям, сопереживанием к их жизням и глубоким знанием российской истории», – отмечается в телеграмме.

Свой первый фильм, «Самый медленный поезд», Краснопольский снял в 1963 году. Картина повествует о поезде, везущем из освобожденного города в тыл военнопленных и переживающих войну простых людях. Среди работ Краснопольского — также фильмы «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», сериалы «Ермоловы», »Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и др. Сейчас Краснопольский работает над криминальным сериалом «Экспроприатор».