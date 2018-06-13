Вандал из Третьяковской галереи назвал новую причину своего поступка

Вандал Игорь Подпорин, нанесший серьезные повреждения картине Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», в Мосгорсуде назвал новую причину своего поступка.

«Я считаю, что эта картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России. Больше слов нет», — цитирует мужчину The Village.

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После представительница прокуратуры сообщила в суде, что картина имеет «множественные повреждения», а нанесенный полотну ущерб составляет не менее 30 млн руб.

Ранее Игорь Подпорин заявлял, что его поступок вызван неприязнью к картине, которая якобы не соответствует исторической истине.

25 мая житель Воронежа Игорь Подпорин нанес картине «Иван Грозный и сын его Иван» серьезные повреждения металлической стойкой ограждения. Позже он был арестован.