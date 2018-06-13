Представитель Говорухина опровергла сообщения о его смерти

Ряд СМИ 13 июня сообщил о смерти режиссера Станислава Говорухина.

Однако в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо официально опровергла информацию о кончине Говорухина.

«Он жив», — сообщила Шоппо, не раскрывая подробностей о состоянии главы комитета Госдумы по культуре.

По данным НТВ, состояние здоровья режиссера резко ухудшилось и оценивается как тяжелое. При этом источники mk.ru в окружении режиссера, а также журналист и блогер Максим Кононенко ранее рассказали о смерти Говорухина. Позже Кононенко опроверг свое сообщение. Информацию о смерти Говорухина также опровергли режиссер Владимир Бортко и супруга Говорухина.