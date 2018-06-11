Де Ниро обругал Трампа на вручении театральных премий и сорвал овацию
Актер Роберт Де Ниро нецензурно выругался в адрес президента США Дональда Трампа во время церемонии вручения театральных премий «Тони», передает Mediaite.
«Больше я не призываю «сбросить» Трампа!», — заявил актер со цены, после чего громко сказал, что именно он призывает сделать собравшихся с действующим главой государства.
Реклама
Нецензурный призыв актера вызвал взрыв бурных аплодисментов, которые переросли в стоячую овацию. Актер повторил свой призыв и поднял кулаки в воздух.
Выступления актера транслировалось в прямом эфире американского телевидения.
Ранее сообщалось, что Роберт Де Ниро назвал Дональда Трампа причиной всех бед США.