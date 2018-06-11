Лучшими актерами «Кинотавра» признали Анну Слю и Степана Девонина

Анну Слю и Степана Девонина признали лучшими актерами российского кинофестиваля «Кинотавр». Об этом сообщает РИА «Новости».

Слю получили награду за главную женскую роль в фильме «Подбросы» Ивана И. Твердовского. Она призналась, что этот приз стал для нее первым.

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Девонин сыграл главную роль в фильме Натальи Мещаниновой «Сердце мира». Эту картину также признали лучшей на кинофестивале.

Ранее сообщалось, что приз за лучшую режиссуру получил Григорий Константинопольский за фильм «Русский бес».

В основном конкурсе, помимо картин Мещаниновой и Константинопольского, принимали участие фильмы «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона, «Ван Гоги» Сергея Ливнева, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Подбросы» Ивана И. Твердовского, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Временные трудности» Михаила Расходникова, «Мира» Дениса Шабаева, «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл («Заповедник») Анны Матисон, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.