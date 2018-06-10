Участники «Кинотавра» призвали отпустить Серебренникова и Сенцова

Участники российского кинофестиваля «Кинотавр» во время церемонии закрытия высказались в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова, который является фигурантам дела «Седьмой студии», передает РИА «Новости».

«Мы присоединяем свой голос к тем, кто борется за их свободу», — зачитал кинокритик Андрей Плахов обращение от имени жюри.

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Также в обращении говорится, что подписавшиеся просят выпустить на свободу Серебренникова и Сенцова.

С обращением выразил солидарность председатель жюри «Кинотавра» Алексей Попогребский.

«Будьте милосердны к нашим товарищам!», — также заявила режиссер Дуня Смирнова.

Ранее сообщалось, что на «Кинотавре» выбрали лучший фильм.