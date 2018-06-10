Актер Пашинин объяснил, зачем воюет в Донбассе

Актер Анатолий Пашинин в интервью телеканалу НТВ рассказал, зачем вступил в «Правый сектор» и для чего воюет в Донбассе, передает РИА «Новости».

Актер подчеркнул, что он не принимает участия в построении национального государства на Украине. По мнению Пашинина, эти должны заниматься молодые люди возрастом от 19 лет.

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«А я могу только одно сделать — расчистить им будущее», — резюмировал Пашинин.

В 2017 актер объяснил, почему предпочел добровольческий батальон официальной украинской армии. По его мнению, украинские вооруженные силы «скатываются в крепостную советскую армию». Также он выразил недовольство украинским военным командованием.

Националистическое объединение «Правый сектор» признано террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России.