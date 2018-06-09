Умерла Татьяна Малышицкая

Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая умерла в возрасте 57 лет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Камерного театра Малышицкого в Санкт-Петербурге, где актриса работала.

«Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Малышицкая была заслуженной артисткой России, дочерью советского и российского режиссера, педагога Владимира Малышицкого.

На сцене Молодежного театра актриса играла во множестве спектаклей, позже участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого. Снималась в фильмах и телесериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Пока дата прощания с актрисой и похорон неизвестна.