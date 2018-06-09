Умерла первая из девушек Бонда

Актриса Юнис Гейсон, сыгравшая самую первую девушку Бонда в знаменитой киносаге об агенте 007, скончалась в возрасте 90 лет.

Она появилась на экране в фильме 1962 года «Доктор Ноу». Агента Джеймса Бонда в этой картине играл Шон Коннери.

«С прискорбием сообщаем, что наша милая Юнис умерла 8 июня. Удивительная леди, производившая впечатление на всех, кого встречала. Будем скучать», — цитирует заявление семьи актрисы Daily Star.

Свои соболезнования семье уже выразили продюсеры киносерии о Джеймсе Бонде — Майкл Джи Уилсон и Барбара Брокколи. «Наша первая девушка Бонда, игравшая Сильвию Тренч в «Докторе Ноу» и «Из России с любовью», умерла. Мысленно мы с ее семьей», — говорится в обращении продюсеров.