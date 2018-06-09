Розенбаум исполнил песни Фейса и Элджея в стиле шансон

Бард и член жюри шоу «Три аккорда» Александр Розенбаум стал новым гостем передачи «Вечерний Ургант» и по просьбе ведущего Ивана Урганта исполнил популярные хиты в стиле шансон.

Тексты песен Розенбаум, автор шансон-хитов «Гоп-стоп» и «Утиная охота», видел впервые, однако легко в собственной манере исполнил «Я роняю Запад» Фейса, «Минимал» Элджея, «Медузу» Matrang, «Розовое вино» Элджея и «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова. Не обошлось и без восклицания «эщкере».

Ранее Иван Ургант инициировал другую пародию на Фейса — в образе, напоминающем популярного рэпера, предстает Филипп Киркоров в спродюсированном Ургантом клипе «Цвет настроения синий».